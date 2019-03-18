Простуда отступает, но 8 классов закрыли на карантин

В области за прошлую неделю гриппом заболели 54 человека, ОРВИ — 6790 человек. На позапрошлой больных гриппом было 45, простудой — 8010 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 18 марта.
При этом в области на минувшей неделе было закрыто на карантин 8 классов. 7 из них в Калуге в школах № 8, 21, 22, 33 и 46. один — в школе №2 в Кировском районе.
В больницы с гриппом и ОРВИ госпитализировали 121 человека, что на 17,7% меньше чем на позапрошлой неделе. 92 больных попали в инфекционную больницу.
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