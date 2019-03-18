Пригороды Калуги планово остались без света

18.03.2019 10:04 183

В понедельник, 18 марта, для плановых работы было отключено электричество в ряде пригородов Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 19:00 электричества не будет:

Горнеевская слобода (частично);

Чижовка (частично);

СТ «Снабженец» (частично);

Бутырки (частично);

Желыбино (частично);

Ильинка (частично);

Грабцево (частично);

Григоровка (частично);

СТ «Турист» (частично);

Ждамирово (частично);

Шопино (частично);

Сивково (частично).

С 9:00 до 17:00 без света останутся:

Макарово (частично);

Косьмово (частично).

С 14:00 до 17:00 обесточат: