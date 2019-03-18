Мигрант обещал знакомому сделать водительские права и обманул

18.03.2019 10:02 131

Гражданин республики ближнего зарубежья обещал за 60 тысяч помочь знакомому оформить водительское удостоверение российского образца, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 18 марта.

Права приезжему были нужны, чтобы работать в маршрутном такси.

Мигрант получил от товарища 46 тысяч рублей и копии документов для оформления удостоверения и перестал выходить на связь. Деньги виновник потратил на свои нужды.

Гражданин ближнего зарубежья скоро предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.