Баня сгорела в Жиздре

18.03.2019 07:36 203

Баня загорелась в Жиздре на улице Брянской в воскресенье, 17 марта. Пожар начался в 19:34. На место возгорания прибыли 6 спасателей на 2 спецмашинах. Этих сил было достаточно, чтобы справиться с огнем. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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