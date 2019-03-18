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Мошенники рассказали женщине об обманщиках и ограбили ее на 42 тысячи

18.03.2019 06:29 0 303
Мошенники рассказали женщине об обманщиках и ограбили ее на 42 тысячи

Жительнице Обнинска позвонил лжесотрудник банка и рассказал, что мошенники пытались снять с ее счета деньги, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 16 марта.

Для спасения денег женщине предложили перевести их на другой счет. Пострадавшая поверила, озвучила и реквизиты карты, и одноразовый код из СМС. В результате с помощью ее карты были оплачены покупки на нескольких сайтах. Жительница наукограда лишилась 42 тысяч рублей.

Обманщиков пока не нашли


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