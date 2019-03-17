Несколько человек пострадали во время пожара в Износковском районе

17.03.2019 14:52 283

Двухквартирный жилой дом загорелся в деревне Хвощи Износковского района в воскресенье, 17 марта.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 7:30. Огонь тушили 15 спасателей и 5 спецмашин, только такими силами удалось справится с пламенем.

Первоначально говорилось, что никто во время возгорания не пострадал, но затем пресс-служба главного регионального управления МЧС сообщила о нескольких пострадавших.