Мужчина трижды ограбил уехавших соседей

17.03.2019 10:53 147

33-летний житель Износковского района выбил дверь в дом соседей, которые долго не приезжали, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 17 марта.

Он пробрался в дом и вынес электроинструмент и предметы домашнего обихода.

Затем мужчина пришел на следующий день и унес еще часть вещей. Вор наведался в помещение и в третий раз.

Соседи заметили выбитую дверь и позвонили хозяину здания. Тот вызвал полицию и оценил ущерб в 80 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли полицейские. У него обнаружили награбленное.