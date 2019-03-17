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Мужчина трижды ограбил уехавших соседей

17.03.2019 10:53 1 147
Мужчина трижды ограбил уехавших соседей

33-летний житель Износковского района выбил дверь в дом соседей, которые долго не приезжали, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 17 марта.

Он пробрался в дом и вынес электроинструмент и предметы домашнего обихода.

Затем мужчина пришел на следующий день и унес еще часть вещей. Вор наведался в помещение и в третий раз.

Соседи заметили выбитую дверь и позвонили хозяину здания. Тот вызвал полицию и оценил ущерб в 80 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли полицейские. У него обнаружили награбленное.


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