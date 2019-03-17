Водитель «под кайфом» заболтался с пассажирами и вылетел с трассы

17.03.2019 10:23 180

47-летнего жителя Мещовского района будут судить за вождение «под кайфом» и травмы пассажира машины, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 17 марта.

Мужчина вел свою отечественную машину в состоянии наркотического опьянения. При этом он так активно беседовал с пассажирами, что не справился с управлением. Авто вылетело в кювет и перевернулось.

Один из пассажиров получил тяжкий вред здоровью.