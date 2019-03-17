Две машины свалились в кювет ночью в Людиново

17.03.2019 09:46 178

В воскресенье, 17 марта, ВАЗ-2109 вылетел в кювет в Людиново на улице Индустриальной.

ДТП произошло примерно в 00:26. В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

В тот же день в Людиново же, но уже на Лесопарковой улице вылетела в кювет «Ока».

Авария случилась в 07:17. пострадал также один человек.