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Мужчины попытались сдать зернобашню на металлолом

16.03.2019 10:51 0 174
Мужчины попытались сдать зернобашню на металлолом

Управляющий сельхозорганизацией в Мосальском районе заметил, что зернобашня частично разрушена, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 16 марта.

С конструкции пропали металлические элементы: купол крыши, две лестницы, короб для зерноподачи и труба воздухообмена. Похищенное стоило более 100 тысяч рублей.

Под подозрение полиции попали двое местных жителей. По версии правоохранителей они при помощи трактора самовольно оттащили металлоконструкции к ближайшему лесу и планировали распилить и сдать в металлолом.

Подозреваемые в содеянном сознались. Им грозит до 5 лет за кражу.


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