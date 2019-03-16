Мужчины попытались сдать зернобашню на металлолом

Управляющий сельхозорганизацией в Мосальском районе заметил, что зернобашня частично разрушена, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 16 марта.
С конструкции пропали металлические элементы: купол крыши, две лестницы, короб для зерноподачи и труба воздухообмена. Похищенное стоило более 100 тысяч рублей.
Под подозрение полиции попали двое местных жителей. По версии правоохранителей они при помощи трактора самовольно оттащили металлоконструкции к ближайшему лесу и планировали распилить и сдать в металлолом.
Подозреваемые в содеянном сознались. Им грозит до 5 лет за кражу.
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