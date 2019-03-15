Злостный нарушитель пытался украсть «Волгу», фиксирующую скорость в Обнинске

Злоумышленник с помощью троса перетащил черную «Волгу», фиксирующую нарушения ПДД, на другую сторону дороги в Обнинске, сообщила администрация наукограда.
Он, вероятно, пытался отбуксировать машину в сторону Кривского, но безуспешно. В итоге спецтранспорт бросил на остановке в районе Экодолье. Стекло у машины было разбито.
Злоумышленником оказался менеджер одного из предприятий, живущий в Кривском. У мужчину уже 48 штрафов: за превышение скорости на 20-40 км/ч, за превышение на 40-60 км/ч, за перевозку ребёнка без кресла, за выезд на встречку, за нечитаемые номера...
Также похититель «Волги» уже судим за незаконный оборот оружия. За утащенную машину ему грозит до 5 лет.
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