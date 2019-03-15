В женской колонии начали собирать 3D-открытки

На территории женской исправительной колонии №7 открылся участок по сборке 3D-открыток, сообщила пресс-служба УФСИН в пятницу, 15 марта.
Бонус такого производства в том, что изделия просты и не трудоемки и не требуют специальной профессиональной подготовки осужденных и приобретения дополнительного оборудования.
В женской колонии также работает швейный участок на 100 мест и линия по производству подарочных бумажных пакетов.
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