«Запрещенные» китайские огурцы нашли на городских рынках

15.03.2019 18:45 272

Во время проверок на рынках Обнинска, Малоярославца и Мосальска нашли семена огурцов, которые не включены в реестр допущенных к использованию, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора в пятницу, 15 марта. «Запрещенными» оказались сорта Китайский жароустойчивый, Китайский фермерский, Китайский холодоустойчивый. Семена сняли с продажи, трех граждан привлекли к административной ответственности.



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