Незнакомки попросили воды, а прихватили и сбережения одинокого пенсионера

15.03.2019 18:31 171

Одинокий пенсионер в Мосальском районе впустил в дом незнакомок, попросивших стакан воды, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 15 марта.

Женщины разговорились со стариком и попросили разменять им тысячу рублей. Пенсионер ушел в спальню, достал спрятанный под матрасом кошелек со сбережениями, но не нашел в нем мелких купюр для размена и убрал свои деньги обратно.

Незнакомки прогостили у пенсионера около часа и ушли. Пожилой мужчина собрался в магазин и обнаружил, что все сбережения пропали. Он вызвали полицию.

Похитительницей оказалась 48-летняя жительница Кировского района области. Она призналась, что заметила где старик хранит деньги. Пока пенсионер общался с ее подругами., женщина обокрала пенсионера.