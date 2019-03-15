Нерадивого должника заставили заплатить 92 тысячи кредита

15.03.2019 18:17 39

Житель Калужской области взял в банке кредит, некоторое время исправно выплачивал его, а затем прекратил, сообщила пресс-служба регионального управления судебных приставов в пятницу, 15 марта.

Долг составлял 92 тысячи. У мужчины арестовали счета, с которых взыскали большую часть долга и запретили ему выезд за границу. В итоге должник полностью выплатил кредит. Только после этого у него разблокировали счета и разрешили путешествовать.