Предпринимателя заставят заплатить 7 миллионов за разлитую в нацпарке кислоту

15.03.2019 17:35 97

Суд обязал столичного предпринимателя возместить ущерб землям нацпарка и провести их рекультивацию, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 15 марта.

Ранее этот предприниматель ввозил в Калужскую область серную кислоту и сливал ее в лесу, в том числе на землях нацпарка «Угра». Он загрязнил земли в Дзержинском, Юхновском и Малоярославецком районах.

Бизнемсен обязан будет заплатить более 7 миллионов в качестве возмещения ущерба, а также разработать план рекультивации земель и провести их восстановление.