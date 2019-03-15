Почти 6,5 тысяч нарушителей оштрафовали инспекторы ГИБДД за день

15.03.2019 19:18 220

За четверг, 14 марта, на дорогах области произошло 3 серьезных ДТП, в которых пострадали 4 человека, в том числе подросток.

За это же время инспекторы зарегистрировали 36 столкновений с материальным ущербом.

Сотрудники ГИБДД выявили 6471 тысячу нарушений правил дорожного движения, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Среди нарушителей 8 пьяных водителей, 1 — любитель езды по «встречке». 50 пешеходов перешли дорогу не по правилам.