Пенсионера сбили на улице Кутузова в Калуге

15.03.2019 17:07 139

ДТП произошло в 15:45 на калужской улице Кутузова. Пешеход переходил дорогу, когда его сбил водитель иномарки, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!