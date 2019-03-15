Гражданина Таджикистана лишили фиктивной регистрации и перспективы гражданства России

15.03.2019 16:46 119

Гражданин Таджикистана оформил фиктивную регистрацию в Кировском районе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 15 марта. За прописку он заплатил хозяйке 10 тысяч рублей. Регистрация мужчине была нужна, чтобы продолжать работать в России и готовить документы для получения гражданства нашей страны. Мигранта из жилья выписали.



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