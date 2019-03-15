Карантин ввели под Думиничами из-за бешеной лисы

15.03.2019 16:28 126

Карантин по бешенству установлен в деревне Высокое Думиничского района и прилегающих землях из-за бешеной лисы, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве региона в пятницу, 15 марта.

Бешеное животное погибло в деревне в начале марта. Труп лисы исследовали в лаборатории и подтвердили смертельноопасное заболевание.

Сейчас в регионе 11 очагов бешенства: четыре - в Жиздринском районе, два - в Боровском, два - в Жуковском и по одному - в Думиничском, Малоярославецком и Хвастовичском районах.