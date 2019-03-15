Карантин ввели под Думиничами из-за бешеной лисы

Карантин по бешенству установлен в деревне Высокое Думиничского района и прилегающих землях из-за бешеной лисы, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве региона в пятницу, 15 марта.
Бешеное животное погибло в деревне в начале марта. Труп лисы исследовали в лаборатории и подтвердили смертельноопасное заболевание.
Сейчас в регионе 11 очагов бешенства: четыре - в Жиздринском районе, два - в Боровском, два - в Жуковском и по одному - в Думиничском, Малоярославецком и Хвастовичском районах.
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