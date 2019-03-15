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Обнинским ученым задолжали 4 миллиона зарплаты

15.03.2019 11:26 0 191
Обнинским ученым задолжали 4 миллиона зарплаты

Обнинская научная организация задолжала своим 253 работникам более 4 миллионов за февраль, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 15 марта.

Выяснилось также, что зарплату задержали и в 12 филиалах по всей стране. В общей сложности сотрудникам задолжали более 33 миллионов.

Обнинские ученые после вмешательства прокуратуры свои деньги получили. Финансы направлены и во все филиалы.


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