Обнинским ученым задолжали 4 миллиона зарплаты

15.03.2019 11:26 191

Обнинская научная организация задолжала своим 253 работникам более 4 миллионов за февраль, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 15 марта.

Выяснилось также, что зарплату задержали и в 12 филиалах по всей стране. В общей сложности сотрудникам задолжали более 33 миллионов.

Обнинские ученые после вмешательства прокуратуры свои деньги получили. Финансы направлены и во все филиалы.