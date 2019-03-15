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Деревенский магазин продавал алкоголь без разрешения

15.03.2019 09:59 0 338
Деревенский магазин продавал алкоголь без разрешения

В магазине в одной из деревень Ферзиковского района торговали алкоголем, при этом лицензии на розничную продажу спиртного у точки не было, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 15 марта.

В подсобном помещении магазина нашли более 30 наименований спиртного общим объемом 170 литров. Все горячительное изъяли.

Тороговую точку могут также оштрафовать на пятую часть годовой выручки за нарушение требований к обороту алкогольной продукции.


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