Деревенский магазин продавал алкоголь без разрешения

15.03.2019 09:59 338

В магазине в одной из деревень Ферзиковского района торговали алкоголем, при этом лицензии на розничную продажу спиртного у точки не было, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 15 марта.

В подсобном помещении магазина нашли более 30 наименований спиртного общим объемом 170 литров. Все горячительное изъяли.

Тороговую точку могут также оштрафовать на пятую часть годовой выручки за нарушение требований к обороту алкогольной продукции.