Дом, баня и сарай сгорели в Тарусском районе.

В четверг, 14 марта, на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в Тарусском районе, сообщила пресс-служба МЧС.
Загорелась баня в деревне Лысая гора-1. Через некоторое время огонь охватил все строения на участке. Сгорели баня, сарай и дачный дом.
На месте происшествия работали 5 человек и 2 единицы техники. Пожар потушили, из людей никто не пострадал.
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