Дом, баня и сарай сгорели в Тарусском районе.

15.03.2019 07:32 178

В четверг, 14 марта, на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в Тарусском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

Загорелась баня в деревне Лысая гора-1. Через некоторое время огонь охватил все строения на участке. Сгорели баня, сарай и дачный дом.

На месте происшествия работали 5 человек и 2 единицы техники. Пожар потушили, из людей никто не пострадал.