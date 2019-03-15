Свет отключат планово в некоторых районах Калуги в пятницу

В пятницу, 15 марта, будут плановые отключения электроэнергии в Калуге и пригородах, сообщает филиал «Калугаэнерго».
С 09:00 до 12:00 света не будет:
ул. Чапаева; д.17-27,56-72;
ул. Заводская, д. 2-16;
ул. Песчаная, д. 53-79,48-72;
ул. Стекольная, д. 51-65,26-36;
ул. Маяковского, д 22-30;
пер. Маяковского, д.1-37,3-38.
С 09:00 до 18:00 отключат:
ул.Гагарина, д. 8,38а.
С 09:00 до 17:00 без света окажутся:
Григоровка (частично),
Лихун (частично),
Доможирово (частично),
Починки (частично),
Еловка (частично),
Мужачи (частично),
Рождествено (частично).
С 09:00 до 18:00:
Петрово (частично),
Чижовка (частично),
Шопино (частично),
Криуши (частично),
Волково (частично),
Турынино (частично),
Грабцево (частично),
Воскресенск (частично).
По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 56-56-09.
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