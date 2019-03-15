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Свет отключат планово в некоторых районах Калуги в пятницу

15.03.2019 07:00 0 302
Свет отключат планово в некоторых районах Калуги в пятницу

В пятницу, 15 марта, будут плановые отключения  электроэнергии в Калуге и пригородах, сообщает филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 12:00 света не будет:

ул. Чапаева; д.17-27,56-72;

ул. Заводская, д. 2-16;

ул. Песчаная, д. 53-79,48-72;

ул. Стекольная, д. 51-65,26-36;

ул. Маяковского, д 22-30;

пер. Маяковского, д.1-37,3-38.

 

С 09:00 до 18:00 отключат:

ул.Гагарина, д. 8,38а.

 

С 09:00 до 17:00 без света окажутся:

Григоровка (частично),

Лихун (частично),

Доможирово (частично),

Починки (частично),

Еловка (частично),

Мужачи (частично),

Рождествено (частично).

 

С 09:00 до 18:00:

Петрово (частично),

Чижовка (частично),

Шопино (частично),

Криуши (частично),

Волково (частично),

Турынино (частично),

Грабцево (частично),

Воскресенск (частично).

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться по телефону: 56-56-09.


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