Плита исчезла в коммуналке после визита комиссии

14.03.2019 20:48 220

В Обнинске в бывшем общежитии по улице Энгельса комиссия проверила газовые плиты на общих кухнях. Одну из плит отключили, так как она была очень старая, и пользоваться ей было опасно.

К приходу жильцов с работы плита исчезла. Представители комиссии заявили, что они ее не вывозили.

Теперь жильцы комнат вынуждены готовить на электроплитках, которые тоже могут быть совсем не безопасны, сообщил новостной портал Obninsk.Name в четверг, 14 марта.