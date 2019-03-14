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Более 200 тысяч возместят фонду ОМС семь человек, причинившие вред здоровью граждан

14.03.2019 18:37 0 116
Более 200 тысяч возместят фонду ОМС семь человек, причинившие вред здоровью граждан

В Людиновском районе прокуратура провела сверку с фондом ОМС. Были выявлены случаи, когда граждане проходили лечение, связанное с причинением вреда здоровью виновными лицами.

В этой связи прокуратура направила в суд 7 исковых заявлений о взыскании денежных средств, потраченных на лечение потерпевших от преступлений, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 14 марта.

Общая сумма, затраченная на оказание медицинской помощи, составила более 200 тысяч рублей.


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