Более 200 тысяч возместят фонду ОМС семь человек, причинившие вред здоровью граждан

14.03.2019 18:37 116

В Людиновском районе прокуратура провела сверку с фондом ОМС. Были выявлены случаи, когда граждане проходили лечение, связанное с причинением вреда здоровью виновными лицами.

В этой связи прокуратура направила в суд 7 исковых заявлений о взыскании денежных средств, потраченных на лечение потерпевших от преступлений, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 14 марта.

Общая сумма, затраченная на оказание медицинской помощи, составила более 200 тысяч рублей.