Жительнице Тарусы сняли «порчу» на 75 тысяч рублей

В Тарусе на улице к женщине подошла незнакомка и сообщила, что на ней порча. «Ведунья» предложила избавить добрую женщину от проклятья и провела обряд.
После проведенного ритуала потерпевшая обнаружила пропажу денег и золотых изделий на общую сумму более 75 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 14 марта.
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