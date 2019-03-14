Жительнице Тарусы сняли «порчу» на 75 тысяч рублей

14.03.2019 18:16 103

В Тарусе на улице к женщине подошла незнакомка и сообщила, что на ней порча. «Ведунья» предложила избавить добрую женщину от проклятья и провела обряд.

После проведенного ритуала потерпевшая обнаружила пропажу денег и золотых изделий на общую сумму более 75 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 14 марта.