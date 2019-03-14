Шестеро детей получили гражданство РФ при содействии калужского омбудсмена

14.03.2019 17:39 129

Жительница Боровского района проживала на территории России с 1989 года без документов. За эти годы она родила шестерых детей.

Женщина обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать помощь в вопросе с гражданством. Омбудсмен направил запрос начальнику Управления МВД.

В результате дети были признаны гражданами России. А их матери нужно обратиться в УМВД, чтобы решить вопрос с гражданством, сообщила пресс-служба Уполномоченного в среду, 13 марта.