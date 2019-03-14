Руководителя управляющей компании оштрафовали на 25 тысяч за неочищенные крыши

14.03.2019 16:50 229

Прокурорская проверка выявила, что крыши многоквартирных домов, расположенных по улице Болотникова в Калуге, не очищены от наледи и сосулек. За допущенные нарушения руководителя управляющей организации оштрафовали на 25 тысяч.

Всего прокуратура проверила 30 управляющих компаний в Калуге. В результате были выявлены многочисленные случаи несоблюдения законодательства. По всем нарушениям были составлены акты и вынесены представления, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 14 марта.