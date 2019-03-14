Наркотики в духовке нашли у двух безработных в Балабаново

14.03.2019 15:59 272

В Балабаново сотрудники полиции по подозрению в торговле наркотиками задержали двоих безработных граждан. При обыске в их доме был обнаружен тайник в духовке.

В общей сложности у них изъяли около 600 граммов наркотической смеси. Мужчины отправлены в СИЗО, ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 14 марта.