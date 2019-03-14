Подрядчику грозит штраф почти на 9 миллионов за 11 иностранных рабочих

14.03.2019 14:04 92

Полиция задержала 11 нелегальных мигрантов в Дзержинском районе. Граждане Вьетнама и Узбекистана работали на стройке, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 14 марта.

Иностранцев оштрафовали каждого на 2 000 рублей. А подрядчику грозит штраф посерьезнее – от 250 до 800 тысяч рублей за каждого мигранта. Или приостановка деятельности до 90 дней.