Заключенным рассказали, куда можно устроиться работать на «свободе»

14.03.2019 12:00 259

В Сухиничах на днях состоялась встреча представителей центра занятости с осужденными. Мероприятие провели с целью подготовки осужденных к освобождению, сообщила пресс-служба УФСИН в среду, 13 марта.

Сотрудники центра занятости также рассказали заключенным, как получить временную работу через биржу труда, какие есть оплачиваемые общественные работы, а также про то, что безработным полагается бесплатная психологическая поддержка.