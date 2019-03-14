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300 тысяч долга по зарплате выплатили пятерым сотрудникам после прокурорской проверки

14.03.2019 11:35 0 222
300 тысяч долга по зарплате выплатили пятерым сотрудникам после прокурорской проверки

Прокуратура провела проверку одного из предприятий Обнинска. Было выявлено, что пятерым сотрудникам задолжали более 300 тысяч рублей.

Руководителю предприятия было вынесено представление. Долг по зарплате был выплачен, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 14 марта.


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