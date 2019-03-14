300 тысяч долга по зарплате выплатили пятерым сотрудникам после прокурорской проверки

14.03.2019 11:35 222

Прокуратура провела проверку одного из предприятий Обнинска. Было выявлено, что пятерым сотрудникам задолжали более 300 тысяч рублей.

Руководителю предприятия было вынесено представление. Долг по зарплате был выплачен, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 14 марта.