Калужский омбудсмен подключил прокуратуру к решению вопроса о воде в деревне

14.03.2019 10:27 317

Жители деревни Крутицы давно и безрезультатно вели переписку с чиновниками, пытаясь добиться улучшения качества питьевой воды. В итоге они обратились с заявлением к уполномоченному по правам человека. Омбудсмен направил запрос в прокуратуру. Прокуратура составила исковое заявление и направила его в суд, сообщила пресс-служба уполномоченного в среду, 13 марта.

Требования иска обязывают горуправу совместно с «Калугаоблводоканалом» построить станцию водоподготовки в деревне, а на время строительства организовать подвоз чистой питьевой воды жителям.