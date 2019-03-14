Дача сгорела в Медынском районе

14.03.2019 10:05 197

В четверг, 14 марта, около 5 утра на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в Медынском районе. В деревне Марютино загорелась дача. На место происшествия прибыло 9 человек и 3 единицы техники. Пожар потушен, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС.



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