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Дача сгорела в Медынском районе

14.03.2019 10:05 0 197
Дача сгорела в Медынском районе

В четверг, 14 марта, около 5 утра на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в Медынском районе.

В деревне Марютино загорелась дача. На место происшествия прибыло 9 человек и 3 единицы техники.

Пожар потушен, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС.


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