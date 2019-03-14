Мужчина украл женское пальто из магазина

14.03.2019 09:48 313

На днях в одном из магазинов одежды Обнинска сотрудники обнаружили пропажу пальто стоимостью около 6 тысяч рублей. Продавцы обратились с заявлением в полицию.

Полицейские установили, что пальто украл мужчина. Он воспользовался открытым служебным входом. Гражданин зашел в магазин, снял пальто с вешалки и вышел.

Мужчину нашли по горячим следам. Ему грозит до 2 лет колонии, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 14 марта.