«Лада Калина» столкнулась с маршруткой на Глаголева

В четверг, 14 марта, около 8 утра спасателям поступило сообщение о ДТП на Глаголева.
Столкнулись Lada Kalina и ГАЗель NEXT. В результате аварии есть пострадавшие.
На месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.
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