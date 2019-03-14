«Лада Калина» столкнулась с маршруткой на Глаголева

14.03.2019 09:33 320

В четверг, 14 марта, около 8 утра спасателям поступило сообщение о ДТП на Глаголева. Столкнулись Lada Kalina и ГАЗель NEXT. В результате аварии есть пострадавшие. На месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.



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