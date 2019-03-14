Более 350 тысяч украли у двух калужан с банковских карт

14.03.2019 07:03 169

Двое жителей Калуги лишились денег с банковских карт в один день, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 13 марта.

У одного мошенники похитили 163 тысячи рублей, у второго — 195 тысяч.

Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками банка России, сообщали о мошенничестве с их картами и предлагали помощь. Для этого граждане должны были оставаться на телефоне и выполнять требования «банковского работника», а именно фиксировать некие комбинации цифр, продиктованные лже-специалистом, а затем отправить сообщение с кодом, присланным в ответном письме.

В результате с карт списались деньги.