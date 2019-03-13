Двухквартирный дом сгорел в Кондрово

13.03.2019 21:09 206

В среду, 13 марта, в Кондрово на улице Матросова загорелся двухквартирный жилой дом.

Пожар начался около 14 часов. Тушить горящее кирпичное здание прибыли целых 14 спасателей на 4 спецмашинах. Только такими силами удалось справиться с огнем.

В результате пожара ни один человек не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.