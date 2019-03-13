4 человека пострадали за день в 4 ДТП

13.03.2019 19:06 259

Во вторник, 12 марта, в области произошло 4 серьезных ДТП в которых пострадали 4 человек. К счастью, никто не погиб.

В тот же день инспекторы ГИБДД зарегистрировали 60 столкновений с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Сотрудники ДПС оштрафовали за день 5454 нарушителей. Среди них 6 нетрезвых водителей, 7 — выехали на «встречку», 23 неправильно перевозили детей. 65 пешеходов перешли дорогу в неположенном месте.