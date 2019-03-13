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Новая знакомая по чуть-чуть крала золото у жительницы области

13.03.2019 17:55 0 311
Новая знакомая по чуть-чуть крала золото у жительницы области

Жительница Жуковского района обратилась в полицию, когда обнаружила, что у нее пропали украшения, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 13 марта.

Выяснилось, что золото понемногу воровала новая знакомая женщины. С похитительницей та познакомилась на улице, подружилась и стала приглашать к себе в гости. Приятельница забирала и сдавала украшения в ломбард. В итоге наворовала на 25 тысяч рублей.

У женщины уже есть судимость за незаконный оборот наркотиков. За кражу ей грозит еще 5 лет.


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