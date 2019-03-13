Новая знакомая по чуть-чуть крала золото у жительницы области

Жительница Жуковского района обратилась в полицию, когда обнаружила, что у нее пропали украшения, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 13 марта.
Выяснилось, что золото понемногу воровала новая знакомая женщины. С похитительницей та познакомилась на улице, подружилась и стала приглашать к себе в гости. Приятельница забирала и сдавала украшения в ломбард. В итоге наворовала на 25 тысяч рублей.
У женщины уже есть судимость за незаконный оборот наркотиков. За кражу ей грозит еще 5 лет.
|
Двухквартирный дом сгорел в Кондрово 13.03.2019 21:09
4 человека пострадали за день в 4 ДТП 13.03.2019 19:06
Соревнования по сбору и сортировке мусора пройдут в Обнинске 13.03.2019 17:35
Женщина украла телефоны и карточку у спящего собутыльника 13.03.2019 16:09
Жительница Белоусово в ссоре зарезала мужа 13.03.2019 15:40
Прокуратура заставила возбудить дело о подпольном алкозаводе 13.03.2019 15:17
Легковушка сгорела в Барятино 13.03.2019 14:52
Черные копатели попытались продать авиабомбы подставным покупателям 13.03.2019 14:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: