Соревнования по сбору и сортировке мусора пройдут в Обнинске

13.03.2019 17:35 219

Первые командные соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры» пройдут в Обнинске в середине мая, сообщили в среду, 13 марта, организаторы.

Игры будут проводить, чтобы очистить Гурьяновский лес от накопившегося за зиму мусора. На старте команды получат инвентарь для уборки, карту местности и правила. Следить за общим зачетом и положением своей команды они смогут по специальному он-лайн приложению.

Баллы будут присуждаться в зависимости от вида и веса собранного мусора. Дополнительные очки можно будет получить за участие в экологической викторине и за найденные необычные предметы.

Принять участие смогут все желающие, собравшие команду от 2 до 4 человек.