Женщина украла телефоны и карточку у спящего собутыльника

Житель Козельска лишился двух сотовых и банковской карты, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 13 марта.
Выяснилось, что мужчина распивал у себя дома горячительные напитки вместе с компанией. Когда он уснул, одна из дам взяла телефон и карту и ушла. Позже, зная пин-код, воровка сняла с карты 50 тысяч рублей.
Женщина добровольно вернула полицейским телефоны. А вот деньги она успела потратить. Она под подпиской о невыезде.
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