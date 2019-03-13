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Женщина украла телефоны и карточку у спящего собутыльника

13.03.2019 16:09 0 84
Женщина украла телефоны и карточку у спящего собутыльника

Житель Козельска лишился двух сотовых и банковской карты, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 13 марта.

Выяснилось, что мужчина распивал у себя дома горячительные напитки вместе с компанией. Когда он уснул, одна из дам взяла телефон и карту и ушла. Позже, зная пин-код, воровка сняла с карты 50 тысяч рублей.

Женщина добровольно вернула полицейским телефоны. А вот деньги она успела потратить. Она под подпиской о невыезде.


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