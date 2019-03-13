Жительница Белоусово в ссоре зарезала мужа

В среду, 13 марта, жительница Белоусово Жуковского района сообщила в правоохранительные органы о том, что убила собственного мужа, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.
По данным следователей, накануне 40-летняя женщина поссорилась со своим 51-летним мужем и ударила его ножом в шею. Мужчина скончался на месте.
Вдове грозит до 15 лет заключения.
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