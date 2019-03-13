Жительница Белоусово в ссоре зарезала мужа

13.03.2019 15:40 122

В среду, 13 марта, жительница Белоусово Жуковского района сообщила в правоохранительные органы о том, что убила собственного мужа, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным следователей, накануне 40-летняя женщина поссорилась со своим 51-летним мужем и ударила его ножом в шею. Мужчина скончался на месте.

Вдове грозит до 15 лет заключения.