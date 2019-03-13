Прокуратура заставила возбудить дело о подпольном алкозаводе

13.03.2019 15:17 176

Подпольный цех по производству нелегального алкоголя нашли в Малоярославецком районе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 13 марта.

Полицейские изъяли контрафактный алкоголь на 700 тысяч и оборудование для его производства. Но в результате проверки уголовное дело возбуждено не было. Тогда вмешалась прокуратура, и дело все-таки завели.

Его расследование контролируется ведомством.