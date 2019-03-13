Легковушка сгорела в Барятино

В среду, 13 марта, сгорела легковая «Ауди» на барятинской улице 1 Мая.
Сотрудников МЧС на место возгорания вызывали в 9:20 утра. Судя по оперативным фото, огонь вспыхнул в моторном отсеке машины. Тушить ее прибыли 4 спасателя на одной спецмашине.
В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
|
Женщина украла телефоны и карточку у спящего собутыльника 13.03.2019 16:09
Жительница Белоусово в ссоре зарезала мужа 13.03.2019 15:40
Прокуратура заставила возбудить дело о подпольном алкозаводе 13.03.2019 15:17
Черные копатели попытались продать авиабомбы подставным покупателям 13.03.2019 14:27
Три машины столкнулись на Московской 13.03.2019 11:52
Обнинское предприятие оштрафовали из-за бесконтрольного работника 13.03.2019 11:36
Снег продолжают понемногу вывозить с калужских улиц 13.03.2019 11:08
Детский аквацентр прикрыли из-за грязной воды и отсутствия выходов 13.03.2019 11:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: