Легковушка сгорела в Барятино

13.03.2019 14:52 146

В среду, 13 марта, сгорела легковая «Ауди» на барятинской улице 1 Мая. Сотрудников МЧС на место возгорания вызывали в 9:20 утра. Судя по оперативным фото, огонь вспыхнул в моторном отсеке машины. Тушить ее прибыли 4 спасателя на одной спецмашине. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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