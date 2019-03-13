Черные копатели попытались продать авиабомбы подставным покупателям

13.03.2019 14:27 189

Жителей Жиздринского района задержали за попытку продать две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 13 марта.

У бомб не было взрывателей и хвостов, но внутри содержалась взрывчатка.

Боеприпасы нашел один из продавцов во время раскопок в лесу. Он перевез их на тракторе к себе домой при помощи двоих знакомых. После этого мужчины решили бомбы продать. О готовящейся сделке узнали полицейские, которые и выступили в роли покупателей.

При обыске в домах черных копателей нашли металлоискатели, патроны различных калибров и две гранаты Ф-1.

Дело передано в суд.