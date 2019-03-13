Директора магазина оштрафовали за просрочку, текущий потолок и другие нарушения

Директор мосальского «Магнита» оштрафована за найденные во время проверки нарушения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 13 марта.
В торговом зале протекает потолок, и вода капает прямо на витрину с молочной продукцией. Потолочная плита частично размокла и осыпалась.
Готовые продукты — замороженные крабовые палочки — хранили вместе с сырыми — замороженными овощами.
Продавались просроченные продукты: творожная масса, свежие шампиньоны, картофель фри. Также продавали сыр сулугуни с поврежденной упаковкой.
Руководителя магазина оштрафовали на 20 тысяч.
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