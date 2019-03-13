Обнинское предприятие оштрафовали из-за бесконтрольного работника

13.03.2019 11:36 311

Работодатель не проследил за безопасным выполнением работ на фрезерной установке на обнинской «Технологии», сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 13 марта. В результате работник начал перемещать груз вручную без напарника и получил травму. Должностное лицо, которое отвечает за охрану труда, оштрафовали на 3 тысячи рублей.



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