Жилой дом сгорел в Малоярославецком районе

13.03.2019 10:33 221

Во вторник, 12 марта, ночью загорелся одноэтажный жилой дом на улице Кутузова в селе Оболенское Малоярославецкого района. О пожаре сообщили спасателям в 23:09. На место прибыли 10 пожарных и 3 спецмашины, только такими силами удалось затушить пламя. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, сообщила пресс-служба главного регионального управления МВД.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей